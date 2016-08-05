Сегодня состоялось открытие нового путепровода и перенос на него движения автотранспорта. Объект расположен недалеко от «Бетонки» (ММК, А-107) на 46-м км Дмитровского шоссе (А-104).
Новый путепровод входит в I этап реконструкции путепровода через ж/д пути и является частью проекта реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», в состав которого также входит строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении федеральных трасс А-104 и А-107.
Как сообщает Пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль», открытие движения позволит сохранить существующую пропускную способность в условиях ведения реконструкции. Окончательное завершение работ запланировано на апрель 2018 года.
Схема объектов:
Въезд на новый путепровод:
Строительство путепровода непосредственно на пересечении А-104 и А-107:
БОНУС!
Видеоролик от ФКУ «Центравтомагистраль»:
UPD 29.08.2016! Свежий ролик с коптера от