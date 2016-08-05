Сегодня состоялось открытие нового путепровода и перенос на него движения автотранспорта. Объект расположен недалеко от «Бетонки» (ММК, А-107) на 46-м км Дмитровского шоссе (А-104).

Новый путепровод входит в I этап реконструкции путепровода через ж/д пути и является частью проекта реконструкции автомобильной дороги А-104 «Москва-Дмитров-Дубна», в состав которого также входит строительство двухуровневой транспортной развязки на пересечении федеральных трасс А-104 и А-107.

Как сообщает Пресс-служба ФКУ «Центравтомагистраль», открытие движения позволит сохранить существующую пропускную способность в условиях ведения реконструкции. Окончательное завершение работ запланировано на апрель 2018 года.

Схема объектов:



Въезд на новый путепровод:

Строительство путепровода непосредственно на пересечении А-104 и А-107:

БОНУС!

Видеоролик от ФКУ «Центравтомагистраль»:

UPD 29.08.2016! Свежий ролик с коптера от

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