В минувшую пятницу состоялось открытие движения по участку Ярославского шоссе с 22 по 29 км.

Обход населенного пункта включает в себя участок магистрали по 5 полос в каждую сторону, транспортные развязки, путепроводы, пешеходные переходы. Пропускная способность по оценкам специалистов должна увеличиться более чем в 2 раза.

Генподрядчиком объекта выступила компания ДСК «АВТОБАН». Оставшиеся работы планируется завершить до конца года.

Предлагаем ознакомиться с фотосетом постоянного участника форума roads.ru Alex_Sh:

Утро, 8:50 26/08/2016

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9 ровно

 

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Пошли грузовики. 5 минут 10-го

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Дальше уже дневные фото

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Развороты под эстакадой не готовы, только подъезды к ним. Разворот область-область почти готов, но по срокам открытия мне никто ничего толком не сказал (из тех строителей, кто мне попался под руку:)

Красота!

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Разворот мск-мск:

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Шлифуют места соединения металлоконструкций, визг страшный и пыль с ошметками летит:

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С другой стороны разворот (область-область) на взгляд почти завершен:

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Шатер вроде как разбирают:

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Панорама разворота :

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БОНУС! Видеоролик-перезниация проекта реконструкции от 2012 года:

 

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