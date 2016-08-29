В минувшую пятницу состоялось открытие движения по участку Ярославского шоссе с 22 по 29 км.

Обход населенного пункта включает в себя участок магистрали по 5 полос в каждую сторону, транспортные развязки, путепроводы, пешеходные переходы. Пропускная способность по оценкам специалистов должна увеличиться более чем в 2 раза.

Генподрядчиком объекта выступила компания ДСК «АВТОБАН». Оставшиеся работы планируется завершить до конца года.

Предлагаем ознакомиться с фотосетом постоянного участника форума roads.ru

Утро, 8:50 26/08/2016

9 ровно

Пошли грузовики. 5 минут 10-го

Дальше уже дневные фото

Развороты под эстакадой не готовы, только подъезды к ним. Разворот область-область почти готов, но по срокам открытия мне никто ничего толком не сказал (из тех строителей, кто мне попался под руку

Красота!

Разворот мск-мск:

Шлифуют места соединения металлоконструкций, визг страшный и пыль с ошметками летит:

С другой стороны разворот (область-область) на взгляд почти завершен:

Шатер вроде как разбирают:

Панорама разворота :

БОНУС! Видеоролик-перезниация проекта реконструкции от 2012 года:

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