На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

Поздравляем победителя, в октябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!

СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе
02.10.2016

На Окружном

0_144b50_8ac13a8_XXL.jpg
0_144b4e_a8d254ac_XXL.jpg
0_144b4f_5f405208_XXL.jpg

Десять дней назад:
0_1438e1_748769c7_XXL.jpg
Осень? Местами весна!
0_144b51_2a2e4614_XXL.jpg
К новому году на эстакаде должны открыть движение…
0_144b52_787a5a11_XXL.jpg

0_144b55_eb7c6945_XXL.jpg

Удлинение западной части южной рампы тоннеля.

0_144b5f_f925374f_XXL.jpg
0_144b53_c46abab1_XXL.jpg
0_144b61_ff71463d_XXL.jpg
Идут буро-набивные работы на последнем отрезке.

0_144b54_e5c8ef04_XXL.jpg
0_144b63_30c81c31_XXL.jpg
В южной рампе тоннеля забетонирован разделительный бордюр встречных транспортных потоков.
0_144b56_6f579449_XXL.jpg
0_144b57_33b56f0d_XXL.jpg

0_144b5c_11df1081_XXL.jpg
Строящаяся часть эстакады.

0_144b58_cf32b96b_XXL.jpg
0_144b59_36c3e8d6_XXL.jpg

0_144b5d_fa34c2fb_XXL.jpg

0_144b5e_4f0985d5_XXL.jpg
Тоннельный портал сверху.

0_144b5a_bee1c5d_XXL.jpg
0_144b5b_1fa1f021_XXL.jpg

Обманчивый свет в конце тоннеля…

0_144b60_dd477d38_XXL.jpg
Здесь будет проезд.
0_144b62_c33954a8_XXL.jpg
Движение перенаправлено.

0_144b64_d8d7d55a_XXL.jpg
Всего лишь опалубка для опор.

0_144b65_ed747cee_XXL.jpg
0_144b67_3aba2c55_XXL.jpg
Сидя на белой полосе.

0_144b66_423b3349_XXL.jpg

Осталось совсем немного.

0_144b68_77432f84_XXL.jpg
Северная рампа тоннеля. И здесь работы близки к завершению.

0_144b69_718cb79_XXL.jpg

Новости по теме: