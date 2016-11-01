На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».
Поздравляем победителя, в октябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!
СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе
02.10.2016
На Окружном
К новому году на эстакаде должны открыть движение…
Удлинение западной части южной рампы тоннеля.
Идут буро-набивные работы на последнем отрезке.
В южной рампе тоннеля забетонирован разделительный бордюр встречных транспортных потоков.
Обманчивый свет в конце тоннеля…
Осталось совсем немного.