На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.

Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

Поздравляем победителя, в октябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!

СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе

02.10.2016

На Окружном

Десять дней назад: Осень? Местами весна!

К новому году на эстакаде должны открыть движение…

Удлинение западной части южной рампы тоннеля.

В южной рампе тоннеля забетонирован разделительный бордюр встречных транспортных потоков. Идут буро-набивные работы на последнем отрезке.

Тоннельный портал сверху. Строящаяся часть эстакады.

Обманчивый свет в конце тоннеля…

Здесь будет проезд. Сидя на белой полосе. Всего лишь опалубка для опор. Движение перенаправлено.

Осталось совсем немного.

Северная рампа тоннеля. И здесь работы близки к завершению.

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