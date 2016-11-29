Сегодня открыто автомобильное движение по путепроводу через железную дорогу Савеловского направления в Долгопрудном.

Строительство объекта реализовано в рамках проекта «Свободный переезд» губернаторской программы «Наше Подмосковье». Он должен обеспечить беспрепятственное движение автомобильного транспорта при пересечении автодороги с железнодорожными путями Савеловского направления. До сегодняшнего дня переезд осуществлялся в одном уровне с железной дорогой и часто был закрыт из-за интенсивного движения пригородных электропоездов.

Длина нового путепровода – 314 метров, ширина – четыре полосы движения (по 2 в каждую сторону), перспективная интенсивность движения — более 30 тысяч автомобилей в сутки.

Визуализация проекта:

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