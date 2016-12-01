На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».
Поздравляем победителя, в ноябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!
СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе
20.11.2016.
Кольцевую эстакаду докрашивают:
Межэстакадье:
Идёт надвижка эстакады:
Новые опоры. Месяц назад здесь только бурили:
Старую металлоконструкцию разобрали над эстакадой:
Такие близкие и такие далёкие Будённовские эстакады:
Установили экранчики.
Deja Vu:
В цветах эстакады: