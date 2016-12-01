На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

Поздравляем победителя, в ноябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!

СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до Измайловского шоссе

20.11.2016.

Кольцевую эстакаду докрашивают:

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Межэстакадье:

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Идёт надвижка эстакады:

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Новые опоры. Месяц назад здесь только бурили:

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Старую металлоконструкцию разобрали над эстакадой:

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Такие близкие и такие далёкие Будённовские эстакады:

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Установили экранчики.

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Deja Vu:

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В цветах эстакады:

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