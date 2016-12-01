На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.

Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

Поздравляем победителя, в ноябре 2016 г. в очередной раз им стал Гело19!

20.11.2016.

Кольцевую эстакаду докрашивают:







Межэстакадье:









Идёт надвижка эстакады:





Новые опоры. Месяц назад здесь только бурили:

Старую металлоконструкцию разобрали над эстакадой:

Такие близкие и такие далёкие Будённовские эстакады:









Установили экранчики.





Deja Vu:











В цветах эстакады:

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