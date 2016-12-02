С сегодняшнего дня парковка на некоторых улицах столицы подорожала до 200 руб/час!

Новые тарифы ломают привычное зонирование, т.к. назначались учитывая спрос на конкретных улицах. Так максимальный тариф (200 рублей в час) будет установлен на 155 наиболее загруженных улицах (например, Неглинная, Малая Бронная, Петровка) в пределах Третьего транспортного кольца.

На наиболее загруженных улицах внутри Садового кольца стоимость парковки будет зависеть от времени суток. Тут с 8.00 до 20.00 будет использоваться дифференцированный тариф, при котором стоимость после получаса или часа парковки возрастает. Подробнее на схеме и по ссылке.

А с 26 декабря 2016 платная парковка появится еще на более 200 улицах в средней зоне и на окраине города. Полный перечень по ссылке. Также можно ознакомиться с неофициальной картой (могут быть некоторые неточности).