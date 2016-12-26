С 26 декабря 2016 платная парковка появилась еще на более 200 улицах в средней зоне и на окраине города.

Полный перечень по ссылке. Также можно ознакомиться с неофициальной картой (могут быть некоторые неточности).

Кроме того, некоторые торговые центры попавшие в этот список также ввели плату за парковочные места. Департамент транспорта планирует и дальше расширять зону платной парковки, не обращая внимания на прошедшие в декабре митинги противников этой меры ограничения автопользования в столице.