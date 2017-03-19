С 19 марта по 25 июня в связи со строительством станции метро «Очаково» будет полностью перекрыто движение личного автотранспорта на участке Мичуринского проспекта от пересечения с Никулинской улицей до Озерной.

На данном участке, длиной около 400 метров, начинается строительство подземного пешеходного перехода к станции метро. Движение общественного транспорта сохранится, а остальным предлагается объезжать по Озерной улице, которую немного подготовили под увеличение потока.

Фото andrey72 с форума «Наш транспорт»:

Вид в сторону центра, левее Озерная улица, справа перекрываемый участок Мичуринского проспекта.



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