Сегодня движения на площади Белорусского вокзала организовано по новому.

Как передают очевидцы форума roads.ru, основной выезд с площади на Бутырский вал и Ленинградский проспект в сторону области сместился ближе к путепроводу. Это связано с тем, что начинаются работы по возвращению трамвая на привокзальную площадь.

Площадь Тверской Заставы. (с) 2017, Форум Roads.Ru

Используемая на данный момент схема не окончательная и имеет несколько серьезных ограничений. Так, фактически отменен привычный столичным водителям маршрут — разворот с Ленинградского проспекта на Бутырский вал. Учитывая, что и на 1-ой Тверской-Ямской идет реконструкция по программе «Моя улица» и движение ограничено всего до 2-х полос в каждом направлении, вероятно стоит по-возможности избегать данный район для проезда на личном транспорте.

Перспективная схема организации дорожного движения на площади Тверской Заставы. (с) Форум Roads.Ru

Перспективная схема организации дорожного движения на площади Тверской Заставы.

Новости по теме: