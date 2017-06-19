Сегодня движения на площади Белорусского вокзала организовано по новому.

Как передают очевидцы форума roads.ru, основной выезд с площади на Бутырский вал и Ленинградский проспект в сторону области сместился ближе к путепроводу. Это связано с тем, что начинаются работы по возвращению трамвая на привокзальную площадь.

Используемая на данный момент схема не окончательная и имеет несколько серьезных ограничений. Так, фактически отменен привычный столичным водителям маршрут — разворот с Ленинградского проспекта на Бутырский вал. Учитывая, что и на 1-ой Тверской-Ямской идет реконструкция по программе «Моя улица» и движение ограничено всего до 2-х полос в каждом направлении, вероятно стоит по-возможности избегать данный район для проезда на личном транспорте.

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