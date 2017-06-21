Отличный фотосет с участка Северо-Западной хорды от .

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21/06/2017

Надвижка продолжается и почти достигла правобережной русловой опоры. Временную опору из МИКСов разобрали.

Удлинённый аванбек.



Скользящая временная опора.

Полка с подвышением для установки отбойника.



Полотно, на противоположной стороне можно видеть подвышение для довольно широкого тротуара.



Тянущий домкрат надвижки. Укрыт потому что находится по сути на участке окраски.

Сюда будет пристыкована следующая секция после очередной итерации надвижки.



Аванбек



На развороте под мостом поставили новые фонарные столбы и протянули новые электрокоммуникации к ним. Под мостом — укороченная версия столба



Надвижка снизу.



На другом берегу тем временем продолжают строить подпорную стенку разворота и укатывать песок.



Оголовки свай очищены и нижний слой ростверка уже залит. Там где в прошлый раз была арматура фундаментной плиты, плита уже отлита и вяжут арматуру, ставят опалубку самой стенки. Под мостом пока оголовки свай только откопаны, но не очищены от бетона.

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