Отличный фотосет с участка Северо-Западной хорды от Alxe.

Комментарии автора без правок. Полная версия тут.

21/06/2017

Надвижка продолжается и почти достигла правобережной русловой опоры. Временную опору из МИКСов разобрали.

fc5c91f76016.jpg

Удлинённый аванбек.

583e1e91c484.jpg
Скользящая временная опора.

342202b93a96.jpg

Полка с подвышением для установки отбойника.

214fff2cd1d1.jpg
Полотно, на противоположной стороне можно видеть подвышение для довольно широкого тротуара.

ba0c087e9725.jpg
Тянущий домкрат надвижки. Укрыт потому что находится по сути на участке окраски.

277f252b6f73.jpg

Сюда будет пристыкована следующая секция после очередной итерации надвижки.

1e9af0d1830f.jpg
Аванбек

b8d33e78e525.jpg
На развороте под мостом поставили новые фонарные столбы и протянули новые электрокоммуникации к ним. Под мостом — укороченная версия столба :)

fc40fb1d3aa7.jpg
Надвижка снизу.

2284b2871216.jpg

c4037605b3e5.jpg

30bfc0e673da.jpg
На другом берегу тем временем продолжают строить подпорную стенку разворота и укатывать песок.

a5d7f0fa4418.jpg
Оголовки свай очищены и нижний слой ростверка уже залит. Там где в прошлый раз была арматура фундаментной плиты, плита уже отлита и вяжут арматуру, ставят опалубку самой стенки. Под мостом пока оголовки свай только откопаны, но не очищены от бетона.

b24a9e1fe9a4.jpg

31fc6bf7ef53.jpg

Новости по теме: