На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».
На этот раз победителя у нас два: это Гело19, набравшие одинаковое количество голосов!
А вот объект фотографирования оказался одним и тем же:
СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до МКАД *строится*
11.06.2017.
22.06.2017
1. Общий вид в сторону МКАД. В кадр не попала активная работа на дальнем краю кучи песка — там экскаватор непрерывно нагружает челночащие самосвалы.
2. Активно делают плиту.
3. Каркас тепляка.
4. Если я правильно соотношу реальность со схемой, то здесь (на месте автокрана) должен пройти подэстакадный разворот.
5. А вот что бурят здесь — я не очень понимаю. Для следующей опоры, вроде бы, близковато. Только дома заметил, что плохо скадрировал — если присмотреться, то в самом низу кадра торчат ошмётки раздолбанного старого коллектора. Раздолбанного в том месте, куда будет врубаться этот.
6. Опора, по-моему, должна быть там, где сейчас лежат три сегмента коллектора.
7. Вид в сторону Аносова.
8. Тяжёлый металл.
9. Монтируют потихоньку.
10. Крупнее.
11. Дальше к Аносова.
12. То же, чуть в сторону.