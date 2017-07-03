На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.
Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

На этот раз победителя у нас два: это andreyby и Гело19, набравшие одинаковое количество голосов!
А вот объект фотографирования оказался одним и тем же:

СВХ: участок от Шоссе Энтузиастов до МКАД *строится*

Честь 1. Гело19, фото от 11.06.2017.

Аносова — Кусковский тупик:

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Честь 2. andreyby, 22.06.2017

1. Общий вид в сторону МКАД. В кадр не попала активная работа на дальнем краю кучи песка — там экскаватор непрерывно нагружает челночащие самосвалы.

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2. Активно делают плиту.

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3. Каркас тепляка.

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4. Если я правильно соотношу реальность со схемой, то здесь (на месте автокрана) должен пройти подэстакадный разворот.

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5. А вот что бурят здесь — я не очень понимаю. Для следующей опоры, вроде бы, близковато. Только дома заметил, что плохо скадрировал — если присмотреться, то в самом низу кадра торчат ошмётки раздолбанного старого коллектора. Раздолбанного в том месте, куда будет врубаться этот.

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6. Опора, по-моему, должна быть там, где сейчас лежат три сегмента коллектора.

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7. Вид в сторону Аносова.

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8. Тяжёлый металл.

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9. Монтируют потихоньку.

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10. Крупнее.

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11. Дальше к Аносова.

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12. То же, чуть в сторону.

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