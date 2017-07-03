На форуме roads.ru подведены итоги ежемесячного конкурса на лучший информационный пост.

Победителя выбирали по количеству голосов зарегистрированных пользователей, нажавших кнопку «Спасибо!».

На этот раз победителя у нас два: это и Гело19, набравшие одинаковое количество голосов!

А вот объект фотографирования оказался одним и тем же:

11.06.2017.

22.06.2017



1. Общий вид в сторону МКАД . В кадр не попала активная работа на дальнем краю кучи песка — там экскаватор непрерывно нагружает челночащие самосвалы.

2. Активно делают плиту.

3. Каркас тепляка.

4. Если я правильно соотношу реальность со схемой, то здесь (на месте автокрана) должен пройти подэстакадный разворот.

5. А вот что бурят здесь — я не очень понимаю. Для следующей опоры, вроде бы, близковато. Только дома заметил, что плохо скадрировал — если присмотреться, то в самом низу кадра торчат ошмётки раздолбанного старого коллектора. Раздолбанного в том месте, куда будет врубаться этот.

6. Опора, по-моему, должна быть там, где сейчас лежат три сегмента коллектора.

7. Вид в сторону Аносова.

8. Тяжёлый металл.

9. Монтируют потихоньку.

10. Крупнее.

11. Дальше к Аносова.

12. То же, чуть в сторону.