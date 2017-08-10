С 21 августа будет введена в эксплуатацию новая выделенная полоса для наземного общественного транспорта на шоссе Энтузиастов.

Об этом журналистам сообщил заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

Заммэра проинформировал, что длина участка выделенной полосы составит около 9 км и пройдет она также по бульвару Энтузиастов и ул. Сергея Радонежского, за исключением участка от ул. Буракова до ул. Плеханова в обоих направлениях.

Будьте внимательны, соблюдайте правила дорожного движения, требования знаков и разметки.