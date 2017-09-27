Началось строительство путепровода вместо ж/д переезда на 2 км дороги А-108 «МБК».

Работы ведутся ОАО «Центродорстрой» в рамках проекта реконструкции некоторых участков автомобильной дороги Московское большое кольцо (МБК). На данный момент переезд осуществляется через железнодорожные пути в одном уровне, что негативно сказывается на его пропускной способности и безопасности движения.

Государственным заказчиком работ является ФКУ «Центравтомагистраль». Объект планируется закончить в конце 2019 года.