Скоро начнутся ремонтные работы путепровода на пересечении Наро-Фоминского и Минского шоссе (М-1).

Как передает портал odintsovo.info, прямой ход Наро-Фоминского шоссе будет обеспечиваться в одном уровне с Минским шоссе со светофорным регулированием. Что естественно вызовет сложности на обеих трассах.

Кроме того, скорее всего отменят разворот между Минским и Можайском шоссе (см.схему) — им обычно пользовались для поворота с Наро-Фоминского на Минское шоссе в направлении «из Москвы». Для объезда предложат использовать новый временный разворот (до него 1,2 км) или Можайское шоссе. Однако, ближе к началу работ, которые намечены уже на вторую половину октября, могут быть внесены корректировки во временную схему движения.

Для информирования водителей планируется установить информационные щиты. Закончить работы собираются в конце 2-го квартала 2018 года.

Напомним, что ремонтные работы вызваны неудовлетворительным состоянием путепровода. Так, в апреле 2017, с него отвалились куски бетона, упав и повредив несколько проезжающих под ним автомобилей.

Интерактивная карта района:

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