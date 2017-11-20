С 8 ноября 2017 вступило в силу новое правило проезда круговых перекрестков.

Теперь автомобили, двигающиеся по перекрестку с круговым движением по умолчанию имеют преимущество перед теми, кто туда въезжает. Еще раз обращаем Ваше внимание на слово «по умолчанию»: это значит, если не установлено других знаков приоритета.

Но все было бы слишком просто! В тоже самое время, по крайней мере в Москве, начали достаточно активно менять схемы проезда таких перекрестков, просто снимая привычные знаки. К примеру, в САО, недалеко от Бусиновской развязки (пересечение улиц Дыбенко, Зеленоградской и Прибрежного проезда) ранее была схема с главным полукругом.

Будьте предельно внимательны на круговых перекрестках, следите за знаками и другими водителями! Вероятно не все еще в курсе изменений и часть продолжает ездить, как привыкли.