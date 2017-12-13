Станции Замоскворецкой линии «Речной вокзал», «Водный стадион» и «Войковская» 16 и 17 декабря закроют для присоединения новой станции «Ховрино».

Между станциями «Речной вокзал» и «Сокол» запустят бесплатный компенсационный маршрут «КМ» с остановками у станций «Войковская» и «Водный стадион», передает портал строительного комплекса Москвы.

Автобусы будут двигаться по существующим выделенным полосам. Дополнительно временные полосы будут введены на участке Ленинградского шоссе от д. 1 до Чапаевского переулка – в обе стороны.

На некоторых улицах временно изменится организация дорожного движения. Для проезда автомобилей закроют участок Беломорской улицы от Валдайского проезда до Ленинградского шоссе, дублер Ленинградского шоссе на участке от 4-го Войковского проезда, 3-й Войковский проезд, ул. Зои и Александра Космодемьянских от д. 4 к.2 до Ленинградского шоссе.

Ограничения связаны с продлением Замоскворецкой линии метро – вводом в эксплуатацию участка «Речной вокзал» – «Ховрино». Подобные работы планируются и на следующие выходные дни — 23 и 24 декабря.

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