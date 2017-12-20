На эстакаде через ж/д Белорусского направления для движения автотранспорта организовано по 2 полосы в каждую сторону.

Строительство дороги осуществлено за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

На открытии присутствовал наш форумчанин Анатолий Волков, публикуем его фотооотчет:

На насыпи установили шатёр, приехали журналисты.

Коммунальная техника, собирается для проезда на открытии путепровода.

Пока ждали открытия, прошёлся вдоль путепровода. Посмотрел как подготавливаются к открытию. На знаках, было неправильно написано название улицы.

Теперь его исправили, отклеив ненужные буквы. Остальное выкладывать не стал, но если интересно, можете посмотреть по ссылке внизу.

Проезд пока закрыт. ГИБДД держит проезд перед открытием.



Дорога пока закрыта.



Путепровод открыли в половину первого. После строительной техники поехали обычные машины. Движение пустили сразу в обе стороны.



Теперь можно сравнить, как путепровод повлиял на движение на перекрёстке с Можайским шоссе. Так Коммунальный проезд выглядел до открытия путепровода.



А так стало после открытия. Машин на выезде с Коммунального проезда, явно прибавилось.

