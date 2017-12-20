На эстакаде через ж/д Белорусского направления для движения автотранспорта организовано по 2 полосы в каждую сторону.

Строительство дороги осуществлено за счет федерального, регионального и муниципального бюджетов.

На открытии присутствовал наш форумчанин Анатолий Волков, публикуем его фотооотчет:

На насыпи установили шатёр, приехали журналисты.

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Коммунальная техника, собирается для проезда на открытии путепровода.

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Пока ждали открытия, прошёлся вдоль путепровода. Посмотрел как подготавливаются к открытию. На знаках, было неправильно написано название улицы.

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Теперь его исправили, отклеив ненужные буквы. Остальное выкладывать не стал, но если интересно, можете посмотреть по ссылке внизу.

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Проезд пока закрыт. ГИБДД держит проезд перед открытием.
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Дорога пока закрыта.
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Путепровод открыли в половину первого. После строительной техники поехали обычные машины. Движение пустили сразу в обе стороны.
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Теперь можно сравнить, как путепровод повлиял на движение на перекрёстке с Можайским шоссе. Так Коммунальный проезд выглядел до открытия путепровода.
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А так стало после открытия. Машин на выезде с Коммунального проезда, явно прибавилось.
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