Хронологический репортаж о результатах дорожного строительства в столице в 2017-м году.

Подводим итоги уходящего года. В этот раз достаточно много дорожных объектов открыто на территории Новой Москвы. По кликам откроются видео-репортажи.

Благодарим за подготовку материала wamaza, пользователя форума Roads.ru.

30 января. Запуск движения по путепроводу через ж/д около платформы «Щербинка».



29 мая. Запуск движения по участку Калужского шоссе в обход деревни Сосенки.



31 мая. Запуск движения по путепроводу через ж/д около платформы «Переделкино».



5 июня. Запуск движения по эстакаде на пересечении с Верейской улицей и по тоннелю на пересечении с улицей Артамонова на Аминьевском шоссе.



30 июня. Запуск движения по путепроводу через ж/д около платформы «Кокошкино».



31 июля. Запуск движения по дороге от Боровского шоссе до деревни Ботаково.



9 августа. Запуск движения по путепроводу через ж/д около платформы «Крёкшино».



10 августа. Запуск движения по направленному съезду с Щелковского шоссе в сторону центра на Северо-Восточную Хорду в сторону Шоссе Энтузиастов.



31 августа. Запуск движения по путепроводу через ж/д пути Павелецкого направления в составе автодороги «Элеваторная — Подольских Курсантов — Красного Маяка».



4 сентября. Запуск движения по эстакаде улица Перовская — проспект Буденного и съезда с шоссе Энтузиастов из центра на проспект Буденного.



6 сентября. Запуск движения по съездам в составе развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной улицей.



10 сентября. Запуск движения по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с Балаклавским проспектом.



23 октября. Запуск движения по путепроводу на Южнопортовой улице.



15 декабря. Запуск движения по трем путепроводам и мосту через реку Десна на Калужском шоссе.



22 декабря. Открытие нового участка дороги от улицы Генерала Дорохова до Мосфильмовской улицы.



25 декабря. Открытие Богородского путепровода.



Использованы фотографии stroi.mos.ru, .quantum, ТВЦ, metroblog.