Сделан еще один небольшой шаг в сторону реализации затянувшегося проекта дублера Ленинградки.

Москомархитектура на днях опубликовала распоряжение о подготовке проекта планировки территории линейного объекта УДС. Планируется возведение путепровода на пересечении улиц 8-го Марта и Приорова над путями Рижского направления ж/д.

Ранее перестроенный Коптевский путепровод имеет возможность расширения (2-я очередь), таким образом просматривается трассировка дублера. Схемы и ссылки на обсуждение подробностей на форуме, как обычно, можно найти на нашей интерактивной карте: http://roads.ru/map-index/