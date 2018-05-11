Утверждена корректировка проекта планировки территории для реконструкции линейного объекта капитального строительства.



Титул звучит как «Реконструкция автомобильной дороги Шереметьево-1 — Шереметьево-2 (Старошереметьевское шоссе) (2 этап). Об этом сообщает официальный сайт компании «ВТМ дорпроект».

Реконструкция необходима в связи с перспективной загрузкой северных терминалов аэропорта Шереметьево. Планируется организовать 4 полосы движения в одном направлении, а также построить надземные пешеходные переходы.

О сроках реализации ничего не сообщается. Косвенно намекает лишь программа ФЦП на 2010-2020 годы, в которую входит данный объект.

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