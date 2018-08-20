Сегодня для движения автотранспорта был открыт новый участок Северо-Восточной хорды (СВХ).



Помимо эстакад основного хода также открыли эстакаду с Щелковского шоссе на СВХ в сторону Отрытого шоссе, тоннель под Щелковским шоссе, левоповоротную эстакаду с хорды на Щелковское шоссе в сторону области и съезд на Амурскую улицу.

Завершить строительство на данном участке планируется весной 2019 года. До этого момента некоторые направления могут быть запущены по временной схеме.



Мы недавно публиковали кадры аэросъёмки Евгения Б. за несколько дней до открытия:

Обсудить и узнать подробности можно в теме на форуме по ссылке: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=20520&p=421106

Там же вечером ожидается новый видеоролик от первых пользователей дороги.

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