Сегодня утром официальный сайт Департамента транспорта Москвы опубликовал новость о запуске новых выделенок.

Перечень улиц, где появились новые выделенные полосы для общественного транспорта:

— Ломоносовский проспект, Нахимовский проспект, Коломенский проезд (11 километров в оба направления);

— улица Новинки от Коломенской улицы до Судостроительной улицы (полоса длиной 0,75 километра на участке только по направлению в центр);

— улица Хачатуряна, Северный бульвар, проезд Дежнева, улица Менжинского от реки Яузы до Енисейской улицы (5,5 километра в оба направления);

— улица Академика Королева, Останкинский проезд (2,55 километра в оба направления);

— 1-й Поперечный проезд, 2-й Поперечный проезд, Продольный проезд между 1-м и 2-м Поперечными проездами в сторону Останкинского проезда (0,6 километра).

А 20 августа новые полосы для общественного транспорта заработали на Большой Черкизовской улице и на улице Стромынке.