Очевидец и автор идеи, активный участник форума roads.ru alexcop сообщает о введении двухстороннего движения на участке ул.Усиевича от Балтийской улицы до Головановского переулка в районе м.Сокол (см.схему).



Изменения, реализованные ЦОДД, позволят сократить перепробеги по району и сделают более удобным выезд к тоннелю в сторону Большой Академической улицы.

Также alexcop предупреждает, что не смотря на наличие прицепов с передвижными информационными экранами «Внимание введено двусторонее движение до ул. Балтийская», нарушителей все еще много. Будьте внимательны!

Ознакомиться с историей данного проекта можно в теме: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=32863