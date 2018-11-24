На днях были установлены новые камеры типа «Стрелка-М»-Р: по 6 в каждую сторону.

Это новые для столицы многофункциональные комплексы фото-видеофиксации нарушений ПДД, которые способны следить не только за скоростью движения, но и за разметкой, ездой по выделенной полосе, нарушениями правил парковки.

Камеры расположены на участке от м.Речной вокзал до м.Сокол. Точное расположение можно найти на карте проекта MapCam.info.

Возможно в тендере запланировано установить еще больше камер. На вышеуказанной карте они появятся достаточно оперативно. Выглядят они так:

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