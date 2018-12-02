Фоторепортаж с коптера от пользователя форума Roads.ru

В ближайшее время начнется монтаж пролетов путепровода. Для этой цели с южной (реутовской) стороны уже закончили сборку большого крана.



Далее публикуем фотоотчет

(авторский стиль сохранен, но с небольшими купюрами):

Погода шепчет и еще полгода будет шептать, но работа идет в прямом смысле, даже в выходной льют бетон в фундаменты опор моста. Мороз отступил, на улице минус три и можно даже часть тепляков приоткрыть для работы. Кран собрали то есть уже можно начинать ставить элементы пролетного строения, а пролеты там серьезные. Ну и кран соответствующий. Красавец:

Вот как выглядит просека на север. Вся вырублена, где-то собирают дрова, а где-то уже во всю собирают опоры:

Еще три фото туда дальше. На самом выезде на Транспортную какой-то серьезный коллектор-котлован с укрепленными стенками, а вокруг много колец т.е. коммуникаций тут явно хватает:

Вот в общем-то что осталось от лесополосы до местных жителей. Конечно это расстояние очень мало и всю эстакаду необходимо плотно упаковывать в шумозащитные экраны высоченные:

Вот кадр — обзор основных работ по северной стороне (по южной опоры практически готовы):

Вот люди закончили фундаменты и вышли из земли, льют что-то высокое в тепляке:

А вот дальше — целая вереница свай. Похоже на основание подпорной стенки:

Следующая пара фотографий — это сначала фото участка работ, а вторая картинка — воображаемый мост. Там видно что пролеты заканчиваются и начинаются на постоянных опорах, может и не так заметных сейчас на первом фото из пары. Зато временные опоры, которые подпирают середину пролета — вполне себе готовы, но без рисунка постоянных пролетов сложно понять что их разберут после установки пролетов:

Вот на этом фото, в нижнем левом углу основная работа — монолитят основание колонн, которые видны в приоткрытый тепляк:

Ну и в-завершении полета общий план:

PS. Сила воображения

Для любителей полноразмерных фото — https://yadi.sk/d/08wm3HAxY2ketw — но и это не исходники. Исходники RAW DNG вообще неподъемные

Обсудить, задать вопросы, почитать комментарии можно в соответствующей теме форума по ссылке: http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=33690&p=442766