Фоторепортаж с коптера от пользователя форума Roads.ru

Фотоотчет (авторский стиль сохранен):

По путепроводу с чем встречаем 2019 год: Большой пролет поставили, второй пролет с южной стороны пока в виде балок, отставание с северной стороны сохраняется. Где-то на год-полтора позже там начали работы, поэтому следующий пролет класть некуда — опоры не готовы.

Репортажик в таком режиме — кадр общий план, за ним фрагмент.

Продолжается сборка балок коробчатого сечения с южной стороны. Большой кран уехал поэтому собирают из небольших кусочков (метров по 10)

С северной стороны завершили фундаменты всех опор, вышли из уровня земли, но стадии везде разные. Одна опора полностью готова, от двух только выпуска торчат, на одной (слева) завершающая стадия сборки армокаркаса и даже часть опалубки с наклонными стенками уже стоит, но не закреплена как надо. Люди и техника есть, но только у дороги.

Дальше в лесу примерно так-же все. Фундаменты опор готовы, выше земли в переменных стадиях. Сваи под подпорные стенки подхода северной стороны так и остались без ростверка — как забили осенью так и стоят.

Вот такое сегодня выдалось утречко.

Обсудить, задать вопросы, почитать комментарии можно в соответствующей теме форума по ссылке http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=33690&p=447821