Традиционно подводим итоги уходящего 2018 года.
Представляем Вашему вниманию хронологический репортаж о результатах дорожного строительства в столице. По кликам откроются соответсвующие видеосюжеты.
Благодарим за подготовку материала wamaza, нашего постоянного участника форума Roads.ru.
16 марта. Запуск движения по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого.
29 июня. Запуск движения по новой автодороге М3 «Украина – город Московский – Калужское шоссе – Южное Бутово».
2 июля. Открытие движения по новому Крылатскому мосту.
9 июля. Запуск движения по двум эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе.
27 июля. Открытие движения по разворотному тоннелю на Калужском шоссе.
20 августа. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе
24 августа. Открытие участка Калужского шоссе от Ватутинок до ЦКАД.
29 августа. Открытие участка автодороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе.
4 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.
5 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.
7 сентября. Открытие разворотной эстакады на Рублевском шоссе.
14 ноября. Открытие тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с Обводной дорогой в Щербинке.
29 ноября. Открытие разворотной эстакады на Северо-Восточной хорде в районе улицы Большая Академическая
Использованы фотографии stroi.mos.ru и пользователя форума Анатолий В..