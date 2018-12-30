Традиционно подводим итоги уходящего 2018 года.

Представляем Вашему вниманию хронологический репортаж о результатах дорожного строительства в столице. По кликам откроются соответсвующие видеосюжеты.
Благодарим за подготовку материала wamaza, нашего постоянного участника форума Roads.ru.

16 марта. Запуск движения по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого.
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29 июня. Запуск движения по новой автодороге М3 «Украина – город Московский – Калужское шоссе – Южное Бутово».
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2 июля. Открытие движения по новому Крылатскому мосту.
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9 июля. Запуск движения по двум эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе.
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27 июля. Открытие движения по разворотному тоннелю на Калужском шоссе.
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20 августа. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе
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24 августа. Открытие участка Калужского шоссе от Ватутинок до ЦКАД.
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29 августа. Открытие участка автодороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе.
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4 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД.
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5 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.
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7 сентября. Открытие разворотной эстакады на Рублевском шоссе.
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14 ноября. Открытие тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с Обводной дорогой в Щербинке.
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29 ноября. Открытие разворотной эстакады на Северо-Восточной хорде в районе улицы Большая Академическая
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Использованы фотографии stroi.mos.ru и пользователя форума Анатолий В..