Традиционно подводим итоги уходящего 2018 года.

Представляем Вашему вниманию хронологический репортаж о результатах дорожного строительства в столице. По кликам откроются соответсвующие видеосюжеты.

Благодарим за подготовку материала wamaza, нашего постоянного участника форума Roads.ru.

16 марта. Запуск движения по эстакаде на пересечении Варшавского шоссе с улицей Маршала Савицкого.



29 июня. Запуск движения по новой автодороге М3 «Украина – город Московский – Калужское шоссе – Южное Бутово».



2 июля. Открытие движения по новому Крылатскому мосту.



9 июля. Запуск движения по двум эстакадам на участке Северо-Западной хорды от Рублевского до Можайского шоссе.



27 июля. Открытие движения по разворотному тоннелю на Калужском шоссе.



20 августа. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Щелковского до Открытого шоссе



24 августа. Открытие участка Калужского шоссе от Ватутинок до ЦКАД .



29 августа. Открытие участка автодороги Солнцево — Бутово — Видное от Киевского до Калужского шоссе.



4 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от шоссе Энтузиастов до МКАД .



5 сентября. Открытие участка Северо-Восточной хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе.



7 сентября. Открытие разворотной эстакады на Рублевском шоссе.



14 ноября. Открытие тоннеля на пересечении Варшавского шоссе с Обводной дорогой в Щербинке.



29 ноября. Открытие разворотной эстакады на Северо-Восточной хорде в районе улицы Большая Академическая



Использованы фотографии stroi.mos.ru и пользователя форума Анатолий В..