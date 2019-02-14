Первый фоторепортаж с объекта от нашего модератора Анатолия (Tolik).

Опубликовано на форуме 12 февраля, авторский стиль сохранен.

До сих пор идёт подготовка территории, т.е. «озаборивание» стройплощадок.
1. Внутри съезда МКАД внешн. — ВШ в центр. Пока только привезли плиты и бросили:

DmlkmZJh.jpg

2. Самая большая стройплощадка находится у съезда МКАД внешн. — ВШ в область.
Это вид в сторону области (слева видны машинки на этом съезде):
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Вид в сторону центра. Кстати, здесь была тропинка остановка Спас — пл. Трикотажная, теперь пройти практически невозможно:
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Дальше в сторону МКАД:
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Стройплощадка простирается и под съездами, т.е. составляет одно целое со стройплощадкой внутри съезда ВШ в область — МКАД внешн.:
mlbNWkEh.jpg

Это вид на стройплощадку из-под МКАД (вид в сторону области):
H889ahTh.jpg

Забор этой площадки:
APz55Tih.jpg

4. Внутри МКАД пока ничего не видно, кроме деревянной лесенки правее ВШ:
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5. И, наконец, большой стройгородок внутри съезда Трикотажный пр — МКАД внешн.:
TjiS3DRh.jpg

Одним словом, все работы сейчас ведутся снаружи МКАД. Логично было бы предположить, что построят в первую очередь эстакаду дублёра.

В итоге планируется построить такую развязку (макет с сайта mos.ru):

Остальные схемы, подробности и обсуждение Вы как всегда сможете найти на соответствующей странице нашего форума —  http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29175&page=1

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