Первый фоторепортаж с объекта от нашего модератора Анатолия (Tolik).
Опубликовано на форуме 12 февраля, авторский стиль сохранен.
До сих пор идёт подготовка территории, т.е. «озаборивание» стройплощадок.
1. Внутри съезда МКАД внешн. — ВШ в центр. Пока только привезли плиты и бросили:
2. Самая большая стройплощадка находится у съезда МКАД внешн. — ВШ в область.
Это вид в сторону области (слева видны машинки на этом съезде):
Вид в сторону центра. Кстати, здесь была тропинка остановка Спас — пл. Трикотажная, теперь пройти практически невозможно:
Стройплощадка простирается и под съездами, т.е. составляет одно целое со стройплощадкой внутри съезда ВШ в область — МКАД внешн.:
Это вид на стройплощадку из-под МКАД (вид в сторону области):
4. Внутри МКАД пока ничего не видно, кроме деревянной лесенки правее ВШ:
5. И, наконец, большой стройгородок внутри съезда Трикотажный пр — МКАД внешн.:
Одним словом, все работы сейчас ведутся снаружи МКАД. Логично было бы предположить, что построят в первую очередь эстакаду дублёра.
В итоге планируется построить такую развязку (макет с сайта mos.ru):
Остальные схемы, подробности и обсуждение Вы как всегда сможете найти на соответствующей странице нашего форума — http://roads.ru/forum/index.php?showtopic=29175&page=1