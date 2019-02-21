В Московской области за деревней Головково с сегодняшнего дня начинается ремонт моста.

На участке трассы М-10 «Россия» со 108-го км по 109-й км в Подмосковье с 21 февраля сузят проезжую часть до одной полосы в каждом направлении. Кроме того, здесь ограничат скоростной режим до 40 км/ч. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Россия».

Данные ограничения связаны с ремонтом моста через реку Дойбица на 108-м км трассы М-10 «Россия» у н. п. Головково. Работы на переправе планируется завершить в ноябре текущего года.

К сожалению, на данный момент не запущен дублирующий участок платной скоростной магистрали М-11 от Ямуги до Мокшино. Достоверной официальной информации о его готовности и причинах задержки нет. Можно лишь ориентироваться на обещания нового руководителя ГК «Автодор» запустить дорогу до обхода Твери к осени.

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