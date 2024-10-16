Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированную транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».
Мэр столицы Сергей Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Сегодня открыли движение на участке от Большой Филёвской улицы до ТТК, сообщает мэр Москвы С.С. Собянин на своей странице в ВК.
В минувшие выходные ГБУ «Автомобильные дороги» Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы провело ремонт участка Тверской улицы площадью 34 тыс. м² — от Моховой улицы до Пушкинской площади.
Президент России Владимир Путин сегодня дал старт автомобильному движению по всей протяженности Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».
Также сегодня Путин и Собянин открыли движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который недавно получил новое название — проспект Багратиона.
Путин и Собянин открыли сегодня движение по новым участкам Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
Сегодня состоялось торжественное открытие еще нескольких участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток».
Сегодня мэр Москвы открыл движение по последнему участку СВХ на востоке города.
Сергей Собянин открыл сегодня движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново.
15 июня 2023 на трассе М-4 «Дон» открыты новые объезды — обход Аксая и ДЗОК.
Необходимость ремонтных работ на участке автомобильной дороги, как правило, определяется наличием критичных дефектов. Для оперативной проверки состояния дороги применяется универсальная дорожная рейка.
Сегодня открыто движение по 1 этапу Северного обхода г.Лобня.
Трасса М-12 Москва-Казань получила свое название — «ВОСТОК». Его одобрил сегодня президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в режиме видеоконференции участка М-12 во Владимирской области (обход городов Петушки и Лакинск).
Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл последний участок Северо-Восточной хорды внутри МКАД — от ТПУ «Лихоборы» до Березовой аллеи.
Президент России Владимир Путин запустил по видеосвязи первый участок трассы Москва — Казань.
Сегодня открыта эстакада, ведущая от Осташковской улицы из центра на внешнюю сторону МКАД.