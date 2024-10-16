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Открыты два новых участка Новорязанского шоссе в Подмосковье
Московская область / Федеральные новости

Открыты два новых участка Новорязанского шоссе в Подмосковье

16.10.2024
С сегодняшнего дня бессветофорная магистраль идет от МКАД фактически до города Луховицы. Старт движению по Новорязанскому шоссе (М-5 «Урал») по ВКС дал вице-премьер Марат Хуснуллин....
Дорожные новости
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Открыта связка от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская

Открыта связка от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская

07.09.2024  Москва   
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».
Открыта развязка МКАД с Алтуфьевском шоссе

Открыта развязка МКАД с Алтуфьевском шоссе

07.09.2024  Москва   
Мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированную транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».
Открыт участок ЮВХ от МКАД до М-2

Открыт участок ЮВХ от МКАД до М-2

05.09.2024  Москва / Московская область   
Мэр столицы Сергей Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».
Открыто движение по Правобережной магистрали ТТК - Фили

Открыто движение по Правобережной магистрали ТТК — Фили

04.09.2024  Москва   
Сегодня открыли движение на участке от Большой Филёвской улицы до ТТК, сообщает мэр Москвы С.С. Собянин на своей странице в ВК.
Тверскую улицу в Москве перестелили «единым инновационным ковром»

Тверскую улицу в Москве перестелили «единым инновационным ковром»

27.08.2024  Москва   
В минувшие выходные ГБУ «Автомобильные дороги» Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы провело ремонт участка Тверской улицы площадью 34 тыс. м² — от Моховой улицы до Пушкинской площади.
Открыто движение по Северному обходу Твери: М-11 «Нева» готова полностью!

Открыто движение по Северному обходу Твери: М-11 «Нева» готова полностью!

16.07.2024  Федеральные новости   
Президент России Владимир Путин сегодня дал старт автомобильному движению по всей протяженности Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».
Открыто движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта

Открыто движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта

09.09.2023  Москва   
Также сегодня Путин и Собянин открыли движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который недавно получил новое название — проспект Багратиона.
Открыто движение по Юго-Восточной хорде

Открыто движение по Юго-Восточной хорде

09.09.2023  Москва   
Путин и Собянин открыли сегодня движение по новым участкам Юго-Восточной хорды (ЮВХ).
Открыто движение по новой трассе М-12 от Москвы до Арзамаса

Открыто движение по новой трассе М-12 от Москвы до Арзамаса

08.09.2023  Московская область / Федеральные новости   
Сегодня состоялось торжественное открытие еще нескольких участков строящейся автомагистрали М-12 «Восток».
Открыт последний участок Северо-восточной хорды

Открыт последний участок Северо-восточной хорды

08.09.2023  Москва   
Сегодня мэр Москвы открыл движение по последнему участку СВХ на востоке города.
Открыт новый участок ЮВХ в Печатниках

Открыт новый участок ЮВХ в Печатниках

21.06.2023  Москва   
Сергей Собянин открыл сегодня движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново.
Открыты обходы Ростова-на-Дону и Краснодара

Открыты обходы Ростова-на-Дону и Краснодара

16.06.2023  Федеральные новости   
15 июня 2023 на трассе М-4 «Дон» открыты новые объезды — обход Аксая и ДЗОК.
Рейки дорожные универсальные РДУ Кондор

Рейки дорожные универсальные РДУ Кондор

22.02.2023  На правах рекламы   
Необходимость ремонтных работ на участке автомобильной дороги, как правило, определяется наличием критичных дефектов. Для оперативной проверки состояния дороги применяется универсальная дорожная рейка.
Открыто движение по Северному обходу Лобни

Открыто движение по Северному обходу Лобни

21.12.2022  Московская область   
Сегодня открыто движение по 1 этапу Северного обхода г.Лобня.
Открыт новый участок М-12 "ВОСТОК" во Владимирской области

Открыт новый участок М-12 «ВОСТОК» во Владимирской области

13.12.2022  Московская область / Федеральные новости   
Трасса М-12 Москва-Казань получила свое название — «ВОСТОК». Его одобрил сегодня президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в режиме видеоконференции участка М-12 во Владимирской области (обход городов Петушки и Лакинск).
Открыт очередной участок Северо-Восточной хорды

Открыт очередной участок Северо-Восточной хорды

10.09.2022  Москва   
Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл последний участок Северо-Восточной хорды внутри МКАД — от ТПУ «Лихоборы» до Березовой аллеи.
В Подмосковье открыт первый участок новой автомагистрали М-12 Москва-Казань

В Подмосковье открыт первый участок новой автомагистрали М-12 Москва-Казань

08.09.2022  Московская область / Федеральные новости   
Президент России Владимир Путин запустил по видеосвязи первый участок трассы Москва — Казань.
Завершена реконструкция Осташковской развязки на МКАД

Завершена реконструкция Осташковской развязки на МКАД

08.09.2022  Москва   
Сегодня открыта эстакада, ведущая от Осташковской улицы из центра на внешнюю сторону МКАД.



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