Дорожные новости

Открыта связка от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».

Открыта развязка МКАД с Алтуфьевском шоссе Мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированную транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».

Открыт участок ЮВХ от МКАД до М-2 Мэр столицы Сергей Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

Открыто движение по Правобережной магистрали ТТК — Фили Сегодня открыли движение на участке от Большой Филёвской улицы до ТТК, сообщает мэр Москвы С.С. Собянин на своей странице в ВК.

Тверскую улицу в Москве перестелили «единым инновационным ковром» В минувшие выходные ГБУ «Автомобильные дороги» Комплекса городского хозяйства Правительства Москвы провело ремонт участка Тверской улицы площадью 34 тыс. м² — от Моховой улицы до Пушкинской площади.

Открыто движение по Северному обходу Твери: М-11 «Нева» готова полностью! Президент России Владимир Путин сегодня дал старт автомобильному движению по всей протяженности Северного обхода Твери на трассе М-11 «Нева».

Открыто движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта Также сегодня Путин и Собянин открыли движение по Северному дублеру Кутузовского проспекта, который недавно получил новое название — проспект Багратиона.

Открыто движение по Юго-Восточной хорде Путин и Собянин открыли сегодня движение по новым участкам Юго-Восточной хорды (ЮВХ).

Открыт последний участок Северо-восточной хорды Сегодня мэр Москвы открыл движение по последнему участку СВХ на востоке города.

Открыт новый участок ЮВХ в Печатниках Сергей Собянин открыл сегодня движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново.

Открыты обходы Ростова-на-Дону и Краснодара 15 июня 2023 на трассе М-4 «Дон» открыты новые объезды — обход Аксая и ДЗОК.

Рейки дорожные универсальные РДУ Кондор Необходимость ремонтных работ на участке автомобильной дороги, как правило, определяется наличием критичных дефектов. Для оперативной проверки состояния дороги применяется универсальная дорожная рейка.

Открыто движение по Северному обходу Лобни Сегодня открыто движение по 1 этапу Северного обхода г.Лобня.

Открыт новый участок М-12 «ВОСТОК» во Владимирской области Трасса М-12 Москва-Казань получила свое название — «ВОСТОК». Его одобрил сегодня президент России Владимир Путин во время церемонии открытия в режиме видеоконференции участка М-12 во Владимирской области (обход городов Петушки и Лакинск).

Открыт очередной участок Северо-Восточной хорды Сегодня Владимир Путин в режиме видеоконференции открыл последний участок Северо-Восточной хорды внутри МКАД — от ТПУ «Лихоборы» до Березовой аллеи.