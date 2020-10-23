Дата официальной церемонии открытия пока не названа, но ожидается что это произойдет в течении ближайших нескольких недель.

В предверии открытия мы решили напомнить какие развязки будут запущены в рамках первой очереди. Всего на ЦКАД-3 запланировано 9 развязок (если считать пограничные с другими пусковыми комплексами), в первую очередь будут построены и частично отрыты 4 из них:

Развязка №18 ЦКАД — М-11 «Нева» (будут открыты 3 направления):



Развязка №19 ЦКАД — Старо, выход на А-107 «ММК» (полностью):

Развязка №21 ЦКАД — М-8 «Холмогоры», оно же Ярославское шоссе (на внешней стороне полностью, на внутренней по временной схеме):

Развязка №1 ЦКАД — М-7 «Волга», оно же Горьковское шоссе (частично):

Схема ЦКАД со всеми развязками:



Развязки второй очереди можно найти на форуме в теме: https://roads.ru/forum/topic/29467-tskad-pk-№3-uchastok-ot-m-11-«moskva-–-sankt-peterburg»-do-m-7-«volga»/

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