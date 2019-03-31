Для строительства Некрасовской линии закроется участок Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим вводятся ограничения в дорожного движения.

С 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля

1. Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы: на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.

2. Будут закрыты для движения: съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;

дублеры Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.

3. Будут закрыты для движения cъезды: с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;

с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области

с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в направлении центра;

с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области.

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