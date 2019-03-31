Для строительства Некрасовской линии закроется участок Таганско-Краснопресненской линии. В связи с этим вводятся ограничения в дорожного движения.
С 02:30 6 апреля до 04:30 11 апреля
1. Для приоритетного движения компенсационных маршрутов будут ежедневно работать обособленные выделенные полосы: на Волгоградском проспекте, ул. Марксистская, ул. Таганская, ул. Нижегородская, Рязанском проспекте и дублерах Новорязанского шоссе.
2. Будут закрыты для движения:
- съезды со МКАД в направлении центра на Рязанский и Волгоградский проспекты;
- дублеры Лермонтовского проспекта и Хвалынского бульвара.
3. Будут закрыты для движения cъезды:
- с основного хода ул. Нижегородская на внешнюю сторону ТТК;
- с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области
- с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская в направлении центра;
- с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области.