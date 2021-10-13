С 24 октября изменится схема движения на севере города в районе Коптево.

Об этом сообщает официальный сайт ЦОДД. Отменяется левый поворот с Головинского шоссе на улицу Нарвскую в сторону области. Тут очень сложный перекресток, часто образуются заторы и происходят ДТП. По мнению специалистов такая мера позволит снизить число конфликтов и повысить безопасность. Проехать на улицу Нарвская можно будет через Кронштадский бульвар.

Кроме того, будет разрешен левый поворот с Михалковской на Нарвскую (зеленая стрелка на схеме). Это позволит сократить перепробеги для транспорта в направлении Коптевского путепровода на 1,5 км.

ЦОДД просит быть внимательными и следовать указаниям дорожных знаков.