В редакции радио «Эхо Москвы» о планах развития рассказал заместитель московского мэра, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Объемная часть его интервью была посвящена рассказу о сути и назначении революционного мобильного приложения MaaS, внутреннее тестирование которого сейчас ведет город. Его Департамент, по словам чиновника, хочет сделать это приложение доступным для каждого (в том числе, для традиционно настороженно настроенных по отношению к новациям пожилых людей), а также способствовать тому, что передвижение по городу станет максимально дешевым для пользователей. Максим Ликсутов заявил, что цифровые технологии — один из самых действенных способов привлечь людей в систему городского транспорта.

По словам Максима Ликсутова, мобильное приложение MaaS — бесплатное в использовании. Один раз зарегистрировавшись в нем, человек получает доступ ко всем партнерам города, которые будут на тот момент участниками соответствующей программы. Приложение позволить бронировать велосипеды, самокаты, такси, каршеринг, исходя из предпочтений пользователя по маршруту и виду транспортного средства. Как подчеркнул чиновник, город не становится монополией в этом отношении, компании, которые не захотят включаться в программу, продолжат работать, как и работали. Те же, кто станут партнерами системы, получают автоматический доступ к гигантской системе клиентов Москвы.

Во время беседы Максим Ликсутов также сообщил, что в текущем году по состоянию дел на начало ноября количество поездок на прокатном велосипеде в Москве выросло год к года на 116%. В среднем местные жители совершали в день свыше 18 тысяч поездок, — добавил вице-мэр. За два десятка лет количество москвичей, которые хотели бы иметь личный автомобиль, уменьшилось на 30%. Также Максим Ликсутов сообщил, что уже 10 таксопаркам, нарушавшим правила безопасности перевозок, запретили работать в мегаполисе.