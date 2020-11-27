Москва планирует идти общемировым путем по централизации управления активами, сервисами и инфраструктурой в сфере общественного транспорта.

Такой информацией в Телеграмм-канале поделился заместитель мэра, руководитель Департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов. Он отметил, что во многих крупных городах мира (к примеру, в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке) управление метрополитеном и наземным рельсовым транспортом осуществляется единым оператором. У централизации множество плюсов: от повышения уровня надежности и сервиса наземного рельсового транспорта до оптимизации расходов и автоматизации процессов. Также централизация позволяет обеспечить единый стандарт обслуживания инфраструктуры и оперативное внедрение и масштабирование инноваций.