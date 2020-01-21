Традиционно подводим итоги уходящего 2019 года.

Представляем Вашему вниманию хронологический репортаж о результатах дорожного строительства в столице. По ссылке в названии можно перейти к соответствующей теме форума.

17.01.2019
Отрыта разворотная эстакада на Волоколамском шоссе на пересечении с ул.Курчатова

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17.05.2019
Открыто автомобильное движение по новому участку Северо-Восточной хорды (СВХ) от ул. Лосиноостровская до Открытого шоссе на востоке столицы

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13.06.2019

Открыл второй участок трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе от Калужского шоссе до ул. Поляны.
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22.08.2019
Открыто движение по Дублеру Дмитровского шоссе (продолжение Новодачного шоссе)

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26.08.2019
Открыт дублер Остафьевского шоссе

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3.09.2019
Запущена реконструированная развязка МКАД с Бесединским шоссе
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4.09.2019
Открыта новая дорога от Калужского шоссе с выходом до ТПУ «Остафьево»
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5.09.2019
Закончена реконструкция транспортной развязке на пересечении ул. Генерала Дорохова и МКАД
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29.11.2019
Новый Карамышевский мост в составе Северо-Западной хорды.

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12.12.2019
Открыто движение по реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

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23.12.2019
Дорога Марьино — Саларьево: открыт 1 этап от ул. Адмирала Корнилова в поселке Мосрентген до дороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе
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26.12.2019
Автомобильный мост через Кожуховский затон.
Длина – 783 метра, по три полосы для движения в каждую сторону.

 

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Фото портала stroi.mos.ru