Регулярные попытки столичного Дептранса убедить Минтранс отменить не штрафуемый порог в 20 км/ч никак не увенчаются успехом. Федеральные власти не готовы пока на этот шаг, как и большая часть дорожной инфраструктуры страны. Но городские власти не отчаиваются, придумали план «Б» и уже приступили к его реализации.

Итак, на днях ЦОДД в своих аккаунтах в соцсетях распространил следующую новость: 30 км/ч — такая максимально разрешенная скорость теперь будет на М. Дмитровке, М. Бронной, Б. Никитской и Варварке, а также в прилегающих к ним переулках.

Бульварное кольцо, Цветной бульвар, Остоженка, Маросейка и ДРУГИЕ прилегающие улицы получат новое ограничение в 50 км/ч.

С одной стороны, действительно, необходимо выполнять поручение Президента о повышении безопасности дорожного движения и, соответственно, снижении числа пострадавших в ДТП. С другой — снова выбирается самый простой и приятный способ решения всех проблем, позволяющий дальше и с каждым годом больше собирать штрафов с водителей при помощи дорожных камер.

Нет сомнений, что перечисленные выше улицы лишь начало большой программы по массовому снижению скоростного лимита в столице.