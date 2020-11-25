Как рассказал заместитель московского мэра, руководитель Дептранса мегаполиса Максим Ликсутов, жители российской столицы смогут повлиять на изменения, которые ждут местную дорожно-транспортную инфраструктуру. По его словам, крайне важно, чтобы все изменения внедрялись с учетом не только мнений экспертов, но и пожеланий простых людей. По этой причине на прошлой неделе состоялся запуск масштабного опроса о маршрутной сети автобусов. Он поможет собрать мнения разных групп населения, чтобы прийти к выводу о том, как сделать наземный транспорт удобным для всех москвичей, — заявил чиновник.

Максим Ликсутов уточнил, что желающие пройти опрос могут найти его по ссылке: https://i.transport.mos.ru/magistral. Он не займет много времени, но наверняка поможет сделать российскую столицу лучше, комфортнее и доступнее для каждого ее жителя, — заверил чиновник.

По словам Максима Ликсутова, после завершения опроса его итоги проанализируют, а затем Департамент и профильные специалисты совместно разработают план по изменениям в транспорте. Максим Ликсутов обещал держать население Москвы в курсе о результатах анализа и последующих планах своего ведомства.