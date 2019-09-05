Сегодня открыто движение автотранспорта по реконструированной развязке.

В рамках реконструкции развязки построено 5,5 км дорог, сообщает Строительный портал Правительства Москвы. В частности, приведен в порядок путепровод на пересечении с МКАД, построены съезды с улиц Генерала Дорохова и Торговой на внешнюю и внутреннюю стороны МКАД, а также съезды с МКАД на эти улицы. Кроме того, расширен прилегающий участок МКАД за счет строительства бокового проезда с внешней стороны и обустройства переходно-скоростных полос. В отличии от старой развязки типа «клеверный лист», потоки теперь не пересекаются и не мешают друг другу.

Для движения общественного транспорта Торговую улицу расширили до шести полос. Также ее соединили с Княжеской улицей и обустроили разворот для общественного транспорта. А вдоль внешней стороны МКАД в районе Княжеской улицы установили шумозащитные экраны.

Развязка входит в состав Южного участка Северо-Западной хорды и дает начало новому Южному дублеру Кутузовского проспекта.

История и подробности проекта в соответвующей теме форума:

https://roads.ru/forum/topic/33946-szh-razvyazka-na-peresechenii-ul-generala-dorohova-s-mkad-otkryto-dvizhenie/

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