Сергей Собянин открыл сегодня движение по участку южного направления Московского скоростного диаметра (МСД) от Шоссейного проезда до станции второго Московского центрального диаметра (МЦД-2) Курьяново.

Шестиполосная трасса длиной около 6,5 километра (по прямой, без учета съездов на прилегающие улицы) построена на шесть месяцев раньше срока по контракту.

«Южное направление Московского скоростного диаметра — самый главный транспортный объект, который сейчас находится в строительстве, и, пожалуй, за всю историю транспортного дорожного строительства в Москве один из самых сложных. Его общая протяженность — около 100 километров. Это 55 искусственных сооружений — эстакады, тоннели. Вы видите, практически вся трасса идет по воздуху. Чтобы построить такие сооружения, конечно, требуется высокий профессионализм, огромные затраты труда. Тем не менее южное направление строится высокими темпами. На сегодняшний день готовность уже 70 процентов. И я надеюсь, что к осени все участки южного направления Московского скоростного диаметра будут построены», — сказал мэр Москвы.

(Александр Махов, по материалам пресс-службы мэра)

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