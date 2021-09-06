Мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок СВХ от Лосиноостровской улицы до проезда Серебрякова, многоуровневую Ростокинскую развязку на пересечении Хорды с проспектом Мира/Ярославским шоссе, а также съезды и заезды в Свиблово.

Об этом бегущей строкой сообщает телеканал «Москва 24». Теперь по новой современной магистрали можно проехать от Свиблова почти до Некрасовки.

Вероятно, в этом году будет открыт еще один участок Хорды — до Сигнального проезда. А уже в первом полугодии следующего года будут закончены все работы на СВХ внутри МКАД. Так, по крайней мере, запланировано.

Открывающиеся сегодня участки Яндекс еще утром закрашивал в черный цвет:



Проезд накануне открытия:

Новости по теме: