Мэр столицы Сергей Собянин открыл дорогу-связку между Московским скоростным диаметром (МСД) и Симферопольским шоссе, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Очень важный дорожный объект сегодня запускаем в городе, это соединение Московского скоростного диаметра с Симферопольским шоссе. Для этого построили тоннель, эстакаду, мост через реку. Таким образом улучшилось движение в этом районе, речь идет о 500 тыс. жителей пяти районов Москвы и жителей Подмосковья. Объект готов, запускаем. Поехали», – сказал Собянин.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство дороги-связки между Московским скоростным диаметром и Симферопольским шоссе было начато в июле 2019 года. Бессветофорная магистраль длиной 2 км по прямой с тремя-четырьмя полосами движения в каждом направлении берет начало в районе 32 км МКАД и доходит до Симферопольского шоссе – параллельно путям МЦД-2.

До конца 2024 года планируется завершить строительство участка длиной около 1,5 км, который в перспективе свяжет МСД с трассой «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», уточняется в материалах пресс-службы.

Добавим, что сегодня открыто движение по основному ходу, съезд и заезд на пересечении с МКАД еще не готовы. Открытый участок входит в 10-й пусковой комплекс.

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