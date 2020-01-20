Запущено движение по участку Южного дублера Кутузовского проспекта (2 этап).

«Строительство Южного дублера Кутузовского проспекта – одна из крупнейших строек Москвы. Это сложный объект – огромное количество путепроводов, эстакад, мостов, инженерных коммуникаций. Но для Москвы он очень важен тем, что разгружает Мичуринский и Кутузовский проспекты, Можайское и Аминьевское шоссе», – передает слова мэра портал stroi.mos.ru.

Первый этап строительства дублера от МКАД до Аминьевского шоссе завершился в прошлом году. Третий — от развязки с Минским шоссе до Третьего транспортного кольца планируется закончить в 2020 году.

Обсуждение проекта, подробности и фото/видео материалы можно найти по ссылке: https://roads.ru/forum/topic/33719-yudkp-razvyazka-na-peresechenii-s-ul-minskaya/page/4/

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