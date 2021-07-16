Многоуровневая транспортная развязка на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе открыта для движения. Об этом журналистам сообщил руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.



«В рамках развития транспортного каркаса города по поручению мэра города Сергея Собянина мы открываем очередную важную развязку на пересечении Северо-Восточной хорды с 5-м проездом Подбельского и Открытым шоссе. Она обеспечивает дополнительные маршруты для порядка 200 тыс. жителей. Обеспечиваются дополнительные подъезды к метро и Московскому центральному кольцу», — сказал он.

Загрутдинов добавил, что данная развязка предоставляет возможность жителям близлежащих районов попасть на Северо-Восточную хорду за три-пять минут вместо 20 минут.

В департаменте строительства отметили, что в рамках проекта было построено и реконструировано 1,4 км дорог и три искусственных сооружения: эстакада протяженностью 226 м, две подпорные стены протяженностью 83 и 12 м. Также реконструированы все участи прилегающей улично-дорожной сети.

Источник: https://www.mskagency.ru/materials/3131611

Фото Стройкомплекса Москвы

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