Сегодня днем открыта эстакада, входящая в проект развязки на трассе М-10 в районе улицы Репина.

В апреле 2019 года во время посещения президента страны химкинского АО «Энергомаш» работники предприятия пожаловались Путину на отсутствие нормальных транспортных связей между старой и новой частями Химок. Президент дал поручение федеральному министру транспорта и подмосковному губернатору решить проблему в кратчайшие сроки.

Был подготовлен проект развязки, но в целях экономии последующие этапы (расширение путепровода над Октябрьской ж.д., круговое движение на перекрестке с Заводской улицей, некоторые направленные съезды) были отложены на неопределенное время.