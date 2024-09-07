Мэр Москвы Сергей Собянин открыл реконструированную транспортную развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».

«Мы закончили программу реконструкции на вылетных магистралях, развязках, которые пересекаются с МКАД. Всего 22 развязки. Это огромное сооружение, которое включает в себя тоннели, эстакады, мосты. Работы очень сложные, объемные, проводились практически без остановки движения автомашин и с большим перекладываем инженерных сооружений и инженерных коммуникаций. Сегодня открываем последнюю такую развязку на Алтуфьевском шоссе. Объект готов, можно двигаться», – сказал Собянин.

Он назвал завершение данного этапа работ по реконструкции развязок МКАД большим событием.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, реконструкция развязки МКАД с Алтуфьевским шоссе была начата в 2020 году и завершена в сентябре 2024 года. В рамках проекта было заменено устаревшее сооружение клеверного типа на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

Новый путепровод через МКАД длиной 300 м обеспечил комфортное движение по прямому ходу Алтуфьевского шоссе. Двухполосная эстакада-съезд длиной 550 м улучшила выезд с Алтуфьевского шоссе на внешнюю сторону МКАД в сторону Дмитровского шоссе. Кроме того, построен новый съезд с внешней стороны МКАД на Алтуфьевское шоссе в сторону центра, а также проведена реконструкция существующих съездов с/на МКАД.

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