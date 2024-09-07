Мэр Москвы Сергей Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе, передает корреспондент агентства «Москва».

«Важная связка между двумя округами – Северо-Восточным и Северным – связка между Алтуфьевским и Дмитровским шоссе, закончено строительство, можно двигаться по дороге», – сказал Собянин.

Как отмечается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, строительство участка Проектируемого проезда №2236 от ул. Хачатуряна до ул. Дубнинская было начато в июне 2022 года и завершено в сентябре 2024 года. Шестиполосная трасса длиной около 1 км стала новой транспортной связкой между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Для обеспечения прохождения автомобильной дороги под путями МЦД-1 были возведены два ж/д путепровода.