Сегодня состоялось торжественное открытие и запуск движения по 7-му участку трассы Москва — Санкт-Петербург, 543-646 км.

Краткие наиболее важные факты по участку:

стоимость проезда для легковых автомобилей: по транспондеру T-pass 224 рубля, без — 280 рублей;

плата по участку взимается по принципу закрытой системы: на въезде берется талон, на выезде оплачивается проезд;

максимальная разрешенная скорость — 110 км/ч с последующим увеличением до 130 км/ч;

трасса категории IA;

АЗС контейнерного типа расположены на 602-м км по обеим сторонам дороги — не рекомендуем на них расчитывать;

на участке предусмотрены 5 площадок для отдыха;

«родным» транспондером является автодоровский T-pass — по нему будут максимальные скидки. Купить можно тут — https://roads.ru/forum/topic/36817-kupit-transponder/

Теперь по М-11 можно безостановочно проехать «насквозь» почти 440 километров – от 208-го км (обход Торжка в Тверской области) до 646-го км. Размер оплаты – 630 рублей для легкового автомобиля с использованием транспондера T-pass.

Открытие 8-го участка планируется в конце октября — середине ноября 2019 года. После чего останется только участок в обход Твери, но его построят еще не скоро. Впрочем, реконструированный обход в составе старой М-10 пока вполне справляется.

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