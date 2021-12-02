Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение по эстакаде основного хода Северо-Восточной хорды (СВХ) от станции МЦК «Ботанический сад» до ул. Сельскохозяйственная, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва».

«Построен еще один участок Северо-Восточной хорды, сложный. 1,5 км эта эстакада, гигантская, которая еще продвинула Северо-Восточную хорду к завершению этого проекта. Осталось где-то полгода для того, чтобы завершить полностью строительство Северо-Восточной хорды и соединить всю эту линию от Бусиновской развязки до Косинской. Таким образом, город получит возможность проезда от МКАД до МКАД минуя центр», — заявил Собянин.

Он подчеркнул, что этот участок сдан раньше срока на семь месяцев. «Я надеюсь, что и в целом Северо-Восточная хорда будет закончена в установленный срок», — заключил мэр Москвы.

Согласно материалам пресс-службы мэрии и правительства Москвы, вместе с эстакадой были открыты движение по наземному участку основного хода СВХ от проезда Нансена до Березовой аллеи и подземный пешеходный переход в районе Сигнального проезда, д. 16, стр. 1.

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