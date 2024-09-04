Сегодня открыли движение на участке от Большой Филёвской улицы до ТТК, сообщает мэр Москвы С.С. Собянин на своей странице в ВК.

Дорога длиной больше 3 км идёт вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филёвском Парке.

До конца года на участке будут достроены два очистных сооружения и путепровод для комфортного съезда с ТТК и Проектируемого проезда №1033 к штаб-квартире Сбера.

В сентябре также закончат реконструкцию проектируемого проезда №2017 на участке от Большой Филёвской улицы до Новофилёвского проезда.

Обе дороги позволят комфортно добираться от ТТК до проспекта Багратиона и Национального космического центра, развивать жилые и промышленные зоны вдоль набережной Москвы-реки.

Фото ВК паблика мэра столицы:









